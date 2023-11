Lione, donna ebrea pugnalata in casa: svastica incisa sulla porta

La donna abita nel quartiere di Montluc, nel terzo arrondissement della città francese. La famiglia della vittima ha poi trovato la svastica sulla porta. La donna è stata poi portata in ospedale con due ferite all'addome. Secondo la Procura, è possibile che il movente del gesto sia l'antisemitismo.

L'ondata di attacchi antisemiti

Il fatto di Lione arriva dopo le croci uncinate disegnate sui muri di Parigi e Strasburgo, le minacce alle sinagoghe e alle scuole, per un totale di quasi mille atti antisemiti dal 7 ottobre. A inizio settimana, il ministro Gérald Darmanin aveva annunciato che dal 7 ottobre, giorno dell'assalto terroristico di Hamas in territorio israeliano, erano stati registrati in Francia 819 atti antisemiti. "Senza alcun dubbio è il trasferimento di questo conflitto del Medio Oriente nelle nostre città. Tutte le famiglie ebraiche sono preoccupate", aveva commentato qualche giorno fa durante una manifestazione a Lione il locale presidente del Crif (Consiglio rappresentativo delle istituzione ebraiche), Richard Zelmati. Sabato scorso, proprio a Lione, erano comparsi i primi "tag" antisemiti, comprese le svastiche, sulla facciata di una scuola statale.