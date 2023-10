Berlino, corteo filo-palestinese sfocia in violenze: 65 agenti feriti

Le autorità della Germania non hanno nascosto la loro preoccupazione per il proliferare di cortei di questo tipo. I membri delle forze di polizia "sono stati feriti con pietre, liquidi infiammabili e atti di rivolta", ha dichiarato la polizia di Berlino sul social network X

"Vorrei condannare in modo molto chiaro quanto accaduto elle strade di Berlino. Abbiamo un alto grado di libertà di associazione e questo vale anche per le manifestazioni di piazza, ma quello che non va bene è l'uso della violenza, soprattutto contro le forze di polizia", ha detto il ministro degli Interni tedesca, Nancy Faeser. "Non accettiamo queste forme" di protesta, ha ribadito Faeser, sottolineando che l'impegno di Berlino è rivolto alla protezione delle istituzioni ebraiche e di tutti gli ebrei in Germania".