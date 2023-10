È di 500 arresti, fra cui circa venti rabbini, il bilancio della manifestazione al Congresso americano per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. La protesta è stata organizzata da due organizzazioni ebraiche che si battono per la liberazione dei palestinesi. Gli attivisti sventolano cartelli con gli slogan "Ceasefire now", cessate il fuoco ora.

La guerra tra Hamas e Israele prosegue con nuovi attacchi sulla Striscia. Il presidente Usa Joe Biden, dopo una visita a Tel Aviv di sette ore, ha detto che "non c'è priorità più alta della liberazione degli ostaggi" annunciando 100 milioni di aiuti umanitari per Gaza.

"Non ho offerto truppe a Israele se Hezbollah inizia la guerra", ha spiegato. E ancora: "C'è l'ok dell'Egitto ad aprire venerdì il valico di Rafah per 20 camion di aiuti". Scambio di accuse per la strage all'ospedale di Gaza City: Hamas ha accusato Israele di aver colpito l'Al-Ahli Arabi Baptist Hospital causando tra i 200 e i 500 morti. L'esercito israeliano ha negato ogni responsabilità addossando la colpa dell'esplosione al lancio fallito di un razzo della Jihad islamica. Cardinale Parolin: "La Santa Sede cerca contatti, non perdiamo la speranza". Negli Usa 500 arresti alla manifestazione ebraica al Congresso.