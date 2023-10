Gaza, media: membri di Hamas sotto effetto droga durante l'attacco del 7 ottobre

La sostanza, prodotta in Libano e Siria, elimina la fame e la fatica, aiutando a sentirsi vigili per molte ore

Lo ha reso noto la televisione commerciale israeliana Canale 12. Tracce di Captagon, ha precisato, sono state rilevate fra i prigionieri dei terroristi in Israele. Questa droga, che elimina la fame e aiuta a sentirsi vigili per molto tempo, "ha permesso ai terroristi di compiere atti disumani di omicidio rimanendo vigili, calmi e indifferenti".

Pillole di questo narcotico erano inoltre ancora nelle tasche di membri di Hamas rimasti sul terreno dopo i combattimenti. Si tratta, ha aggiunto l'emittente, di una droga prodotta in Libano e Siria, nota anche come 'la cocaina dei poveri'. In passato è stata usata dall'Isis.