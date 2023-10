Israele, la dodicenne fan di Harry Potter trovata morta abbracciata alla nonna in un rifugio vicino a Gaza

Noya e la passione per Harry Potter

In un primo momento, si era diffusa la notizia che Noya, fan di Harry Potter, fosse tra gli ostaggi di Hamas portati a Gaza. L'autrice della celebre saga sul maghetto di Hogwarts, JK Rowling, retwittò un post dell'account ufficiale dello Stato ebraico con l'immagine della ragazzina autistica, che la indicava fra gli ostaggi catturati. Nella foto, la 12enne è vestita come uno dei personaggi protagonisti, Hermione, e tiene in mano una bacchetta magica e uno dei libri della serie. "Per ovvi motivi, questa immagine mi ha colpito", ha scrisse l'autrice, aggiungendo che il rapimento di bambini è "spregevole e del tutto ingiustificabile" ed esprimendo la propria speranza per il rilascio di tutti i prigionieri a Gaza. In realtà, la 12enne non ha mai lasciato la sua abitazione ed è lì che è stata assassinata insieme alla nonna.