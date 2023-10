Gaza, strage all'ospedale: Israele pubblica foto aeree | "Nessun jet in volo, è stato un missile di Hamas"

Diffuse su X foto aeree, dalle quali si desume che "non c'erano aerei israeliani sull'ospedale di Gaza"

E per rendere più credibile quanto affermato ha diffuso su X foto aeree, dalle quali si desume che "non c'erano jet israeliani sull'ospedale di Gaza".

L'esercito di Israele ribadisce che la strage all'ospedale di Gaza , dove si contano fino a 500 morti, tra cui molti bambini, è stata causata da un missile lanciato da Hamas e caduto sulla struttura per errore.

Fotogallery - A Gaza 2.750 morti, mancano i sacchi per i cadaveri

Fotogallery - Influencer e First Lady in Ecuador, chi è Lavinia Valbonesi

Fotogallery - Attentato a Bruxelles, il terrorista trovato dalla polizia in un bar di Schaerbeek

Il post: "È il lancio fallito di un razzo della jihad..." "Il lancio fallito di un razzo da parte dell'organizzazione terroristica della jihad islamica ha colpito l'ospedale Al Ahli di Gaza City. Filmati dell'Iaf dall'area intorno all'ospedale prima e dopo il fallito lancio del razzo", si legge nel tweet con cui l'esercito israeliano pubblica una serie di immagini della strage.

Pubblicato anche un video Lo stesso profilo social dell'Iaf ha pubblicato anche un video che mostra il momento del lancio di un missile, la caduta verso l'ospedale e il fuoco che divampa.

"Non ci sono stati razzi israeliani che hanno colpito l'ospedale" di Gaza, provocando centinaia di

vittime. Lo ha precisato l'esercito israeliano in una conferenza stampa da Tel Aviv, accusando la "jihad islamica" della strage. "La traiettoria del razzo conferma che è stato sparato da un luogo vicino all'ospedale", con "una traiettoria sbagliata", ha precisato un portavoce delle forze armate. "Ci sono video indipendenti che mostrano il fallimento del lancio e la continuazione del suo volo verso la Striscia di Gaza, fino a quando non è caduto sull'ospedale".

Il portavoce militare ha detto che l'intelligence d'Israele è in possesso di "comunicazioni di terroristi che parlano di errata traiettoria". "Sarà resa nota", ha aggiunto, anticipando a voce di cosa si tratta. Nelle comunicazioni intercettate, ha precisato, si sentono "terroristi" che dicono che "'il lancio

arrivava dal cimitero dietro l'ospedale, ma la sua traiettoria ha fallito ed è caduto sull'ospedale'".

"Abbiamo accertato con l'intelligence l'accuratezza di queste conversazioni che abbiamo appena letto", ha concluso il portavoce militare israeliano.