Biden non si recherà in Giordania. Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato, citato dalla Cnn, che "dopo essersi consultato con il re Abdullah II di Giordania e alla luce dei giorni di lutto annunciati dal presidente dell'Autorità palestinese Abbas, il presidente Biden rinvierà il suo viaggio in Giordania e l'incontro previsto con questi due leader e il presidente Sisi d'Egitto". "Non vede l'ora di consultarsi presto di persona con questi leader e ha accettato di rimanere regolarmente e direttamente impegnato con ciascuno di loro nei prossimi giorni", ha detto il funzionario.