Campione d'Italia (Como), il Comune con stipendi da capogiro: 2,7 milioni di euro all'anno per 15 dipendenti

Oltre agli stipendi di chi lavora in Comune, starebbero crescendo anche le retribuzioni degli amministratori del casinò: 70mila euro in più all'anno per i tre consiglieri e 58mila euro di premio per l'amministratore delegato. "Hanno ricevuto degli aumenti stanziati dal Consiglio di amministrazione, vediamo se verranno pagati perché noi siamo intervenuti per sollevare questo tipo di problema", racconta il consigliere Verda. Per provare ad approfondire l'argomento, "Fuori dal Coro" incontra il sindaco Roberto Canesi che spiega: "Non posso andare contro la legge. Allo stato attuale delle norme, il Comune non può ridurre autonomamente gli stipendi". E aggiunge: "Non è uno spreco, è un adeguamento. Siamo in una realtà che, a differenza di quanto lei sostiene, è svizzera. Gli stipendi devono per forza tenere conto del maggiore costo della vita, se lei non dà delle integrazioni la gente non viene a lavorare qui". Da alcune testimonianze raccolte dal programma di Rete 4, però, il prezzo del caffè o il costo della vita non sembrano particolarmente più elevati rispetto alle altre città italiane.