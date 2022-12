Frana Ischia, i cittadini: "Non chiamateci l'isola degli abusi"

Non vogliono che si parli solo di abusivismo. A parlarne, in collegamento a "Dritto e Rovescio", sono alcuni dei cittadini, della frazione di Casamicciola Terme a Ischia, che sono stati allontanati dalle proprie abitazioni a seguito della frana di fango che ha provocato la morte di 11 persone. E mentre continuano le ricerche dell'ultimo disperso sono circa 300 i cittadini sfollati, per questioni di sicurezza, rimasti senza casa. "Voglio invitare al rispetto delle persone che non ci sono più e a smetterla di polemizzare", dichiara in collegamento uno di loro che aggiunge: "Negli anni '80 ci è stata data la possibilità di accedere al condono, adesso ci chiamano abusivi. Ma ricordo che siamo stati legittimati a costruire da una legge del governo".

Quanto alla frana di fango che si è abbattuta su strade e abitazioni sabato 26 novembre, il testimone che dichiara di essere "vivo per miracolo" spiega che i danni sarebbero stati in ogni caso catastrofici a prescindere dalla presenza delle costruzioni nella zona interessata. "Si è staccato un pezzo della montagna, le dimensioni della frana sono indescrivibili. Ha portato via con se auto, pali della luce elettrica. Come si sarebbe potuta contenere?", conclude.