Frana Ischia, trovato il corpo dell'undicesima vittima

Recuperati e identificati i corpi di due uomini - Poche ore prima erano stati trovati i cadaveri di due uomini. I corpi sono stati identificati: si tratta di di Gianluca Monti, 38 anni e del 32enne Salvatore Impagliazzo. Monti è il padre dei fratellini Michele di 15 anni, Francesco di 11 anni e Maria Teresa di 6 anni, le cui salme sono state recuperate nei giorni scorsi e Impagliazzo è il compagno di Eleonora Sirabella, la giovane donna recuperata per prima dalle macerie (qui trovate i nomi delle vittime della frana).



Dove sono stati trovati i cadaveri di Impagliazzo e Monti - Impagliazzo è stato trovato in via Santa Barbara, in una casa abbandonata dopo il terremoto del 2017, molto distante da quella in cui viveva con Eleonora. I soccorritori lo hanno rintracciato per una intuizione, a ben 300 metri dal luogo in cui si pensava potesse essere, scaraventato verso valle dalla furia del fiume di fango, massi e detriti che partita dalla sommità dell'Epomeo si è ingrossato strada facendo ed ha travolto tutto quello che incontrato sul suo cammino, cancellando di fatto la casa in cui Salvatore ed Eleonora vivevano in questi mesi. Anche l'altro disperso non era dove si pensava fosse: Gianluca Monti, il tassista penultimo componente della famiglia di cinque persone cancellata dalla frana, è stato individuato in un'area che si ritiene sia il giardino della sua casa ma che il fango ha resto impossibile da mappare con certezza.

Il ministro Musumeci interviene alla Camera - "È iniziata l'attività di verifica degli edifici, sono stati effettuati 272 controlli, 45 sono le strutture danneggiate e inagibili, 56 quelle agibili ma danneggiate, e 162 le strutture agibili. Nei prossimi giorni verranno ultimati tutti i controlli e per individuare cosi' la zona rossa'. Lo ha detto il Ministro della Protezione Civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci durante l'informativa urgente alla Camera sui fatti di Ischia e sulla messa in sicurezza del territorio.