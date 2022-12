Frana Ischia, prefetto di Napoli: 300 sfollati di cui 59 minori

A Ischia, in seguito alla frana, "sono 300 gli sfollati, di cui 59 minori".

A dirlo è il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi alla quale hanno preso parte anche il neocommissario per l'emergenza, Giovanni Legnini, e il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio. Il prefetto Palomba ha spiegato che "tutti gli sfollati sono ospitati in strutture alberghiere oppure in abitazioni private presso familiari".