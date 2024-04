Carabinieri morti nell'incidente del Salernitano, deceduto anche il 75enne che rimase ferito: è la terza vittima

Fotogallery - Esplosione in una centrale idroelettrica a Suviana

Fotogallery - Sparatoria in strada a Milano, ferito uomo con precedenti

Arezzo, Tir va a fuoco sull'A1: code per chilometri

Fotogallery - Pordenone, disavventura nel fiume a lieto fine per scolaresca di Meduno (Pordenone)

Leggi Anche Carabinieri morti nel Salernitano, Nancy Liliano è tornata a casa

Tgcom24

Incidente di Campagna (Salerno), dopo i carabinieri è morto anche il pensionato Il 75enne Cosimo Filantropia, di Campagna, transitava da solo nella sua auto, un'utilitaria, la terza vettura coinvolta nell'incidente del 7 aprile, in cui sono morti sul colpo i due carabinieri.

Il pensionato era stato ricoverato in prognosi riservata per le ferite riportate, prima a Battipaglia, poi era stato trasferito al Cardarelli di Napoli per le sue delicate condizioni.