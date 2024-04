Francesco Ferraro e Francesco Pastore, chi erano i due carabinieri morti nello schianto in provincia di Salerno

Francesco Pastore

Così li racconta al "Corriere della Sera" un maresciallo dell'Arma che li aveva incontrati solo una volta e che adesso, dice commosso "li sento comunque un po' come miei figli". Pastore, maresciallo, 25 anni, di Manfredonia (Foggia), era entrato nell'Arma per seguire la tradizione del padre. Dopo essersi diplomato come geometra, era entrato in servizio al nucleo Radiomobile della compagnia di san Giovanni Rotondo. Trasferito in Campania, era rimasto molto legato alla famiglia, che raggiungeva appena poteva.