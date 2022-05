Baia e Latina (Caserta), 17enne senza patente investe un cinghiale e finisce un contro muro: morto

Il ragazzo ha preso il mezzo senza il consenso dei genitori e con un amico è andato a fare un giro: mentre percorreva la Provinciale che collega Pietramelara a Baia e Latina, nel Casertano, ha investito un cinghiale per poi terminare la corsa contro un muro. Inutili i tentativi di soccorso. Ricoverato in prognosi riservata il coetaneo che era a bordo.



La vittima avrebbe compiuto 18 anni ad agosto. Sia lui che l'amico erano originari di Baia e Latina, comune del Casertano. Secondo quanto accertato dai carabinieri intervenuti sul posto, il 17enne alla guida della Ford Fiesta dei genitori ha centrato un cinghiale sbucato improvvisamente sulla sede stradale - l'animale è morto - perdendo il controllo della vettura che è finita fuori strada contro un muro, probabilmente ad alta velocità.

Il 17enne al volante è stato estratto dalle lamiere ma è morto poco dopo per le gravi ferite riportate, mentre l'amico, anch'egli estratto dall'abitacolo, è stato condotto in ospedale in gravi condizioni.