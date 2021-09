Una famiglia è rimasta coinvolta in un incidente con un cinghiale. I passeggeri, illesi, sono scesi dall'auto distrutta e hanno notato che un automobilista si stava fermando. Pensavano volesse aiutarli, invece, ha preso l'animale ed è andato via, senza prestare soccorso. E' accaduto la sera del 23 settembre a Chieri (Torino) .

La dinamica - Come riportano i media locali, nella vettura - della quale, in seguito all'urto, sono esplosi tutti gli airbag - viaggiavano un uomo, una donna, il loro bambino di tre anni e un cane. All'improvviso, l'auto si è scontrata con un cinghiale, che stava attraversando la carreggiata. Poco dopo, i coinvolti hanno assistito alla scena dell'automobilista che scappava con la carcassa dell'animale.



"Giovedì sera verso le 22.30 abbiamo preso in pieno un cinghiale. In auto eravamo io, mio compagno, bimbo di tre anni e cane. Nessuno si è fatto nulla. Volvo distrutta e 8 airbag scoppiati. Fate attenzione perché pare succeda spesso da quelle parti. Infine, volevo fare i miei più sentiti complimenti alla persona che si è fermata e senza nemmeno preoccuparsi di come stessimo ha pensato bene di caricarsi il cinghiale in auto e portarselo a casa. C'è gente davvero pessima al mondo. Grazie invece ai carabinieri che ci hanno seguito e curato con gentilezza e umanità", ha raccontato sui social la donna che era nell'auto.