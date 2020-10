Novara, auto investe cinghiali sulla A26: morte due persone 

Due persone sono rimaste uccise e una ferita in un incidente sulla A26 causato dalla presenza in autostrada di due cinghiali. E' accaduto nella notte poco dopo il casello di Biandrate (Novara), in direzione Gravellona Toce. Secondo quanto ricostruito, l'auto avrebbe investito i due animali e poi sarebbe finita fuori strada.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. "Al momento non si registrano turbative al traffico", informa Autostrade. Non è stato ancora possibile individuare il punto di ingresso degli animali in autostrada.