Emergenza cinghiali, le Regioni vogliono i "ranger"

Roma, i cinghiali arrivano in tribunale: l'avvistamento all'alba Ansa leggi dopo slideshow ingrandisci Un gruppo di almeno cinque cinghiali ha fatto capolino lunedì mattina all'alba all'esterno della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio, a Roma. Un automobilista di passaggio ha immortalato la scena: gli animali hanno raggiunto l'ingresso del tribunale di via Varisco senza però procedere oltre il varco di controllo. Dopo alcuni minuti si sono allontanati, forse in direzione della zona di via Romeo Romei, dove alcuni giorni fa era già stata segnalata la presenza di alcuni esemplari. Leggi Tutto Leggi Meno

Un'assicurazione per coprire i danni provocati da eventuali incidenti e l'istituzione di una figura specifica, una sorta di ranger o guardacaccia, che supporti la polizia contro la "crescita incontrollata della popolazione della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali". Immortalati ovunque, a spasso in strada nei centri urbani o a frugare tra i rifiuti, i cinghiali ora non sono più solo i protagonisti dell'ironia social, ma "una vera e propria emergenza in tutto il Paese". L'allarme arriva dalle Regioni, che in un documento consegnato alla Commissione Agricoltura della Camera propongono una serie di interventi necessari.