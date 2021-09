Cinghiali a Roma, Virginia Raggi: "Ho fatto un esposto contro la regione, era di loro competenza"

"Il controllo dei cinghiali è una competenza regionale". Ospite a "Mattino Cinque" la sindaca di Roma Virginia Raggi torna sulla questione degli animali per le strade della Capitale, diventata centrale nella campagna elettorale, e ne prende le distanze. "Ho fatto un esposto contro la regione perché non controlla la sua popolazione".

"Per aiutare la regione ho sottoscritto un accordo, nel 2019, per cercare di collaborare su questo fenomeno. La regione è riuscita a rimanere inadempiente anche rispetto agli obblighi che aveva sottoscritto", continua la prima cittadina della Capitale. "Tra l'altro i cinghiali non sono solo a Roma - conclude Raggi -. Addirittura mi hanno attribuito la responsabilità di un gruppo di cinghiali che scippava la spesa a una signora a Formello".