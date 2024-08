Caldo, ministero Salute: impennata di bollini rossi, in 22 città il 14/8

Il caldo non dà tregua e risulta ancora in forte aumento, secondo il sistema di monitoraggio del ministero della Salute. Da martedì si preannuncia un'impennata dei bollini rossi che dai 14 di domenica arriveranno progressivamente fino ai 22 del 14 agosto. Già martedì si segnalano 17 bollini rossi e 5 arancioni che poi saliranno il giorno successivo, a 19 rossi e 3 arancioni. La salita della colonnina di mercurio non si fermerà e l'Italia finirà sotto una cappa di calore e afa, con temperature "rischiose per la salute" con un picco di 22 città a bollino rosso e 5 arancioni.