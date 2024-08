Roma, alcuni ristoranti chiusi per il caldo: "Temperature troppo elevate"

A "Morning News" il titolare di una pizzeria in zona Castel Sant'Angelo spiega la decisione di chiudere a Ferragosto: "Rimaniamo chiusi solo il 15 agosto, ma vorremmo chiudere anche per più giorni - dice al programma di Canale 5 -. Stiamo lavorando al 10%, se alla mattina ci sono già 30 gradi per le persone è molto più difficile visitare una città come Roma che non offre servizi aggiuntivi per godersi la città con queste temperature. Il caldo unito alla mancanza di servizi porta comunque a difficoltà a muoversi e a godere della città. Fino alle sei del pomeriggio c'è il deserto, nonostante la zona centrale".