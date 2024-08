Ferragosto, i cantieri ferroviari entrano nel vivo: rallentamenti e ritardi sull'Alta Velocità

A Ferragosto... treno mio non ti conosco. E' nella settimana dal 12 al 18 agosto che entrano nel vivo i lavori ferroviari nei cantieri dell'Alta Velocità e la tabella di percorrenza su alcune tratte si allunga tra cancellazioni, deviazioni di percorso e ritardi. Così sia Trenitalia che Italo hanno riprogrammato gli orari di alcune corse allungando i tempi di percorrenza, anche di due ore. Le linee maggiormente interessate saranno la Torino-Milano-Venezia, la linea AV Milano-Bologna e la Direttissima Roma-Firenze. Saranno previste interruzioni dovute ai lavori anche sui valichi alpini, che si ripercuoteranno soprattutto sull’offerta dei collegamenti transfrontalieri. "Da nord a sud i cantieri ferroviari procedono a ritmo serrato", si legge sul sito di Trenitalia, in cui si precisa che sono in totale 650 i maggiori aperti sui binari. "I lavori stano interessando la realizzazione di nuove opere ma anche la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti per garantire più velocità nei collegamenti e maggiore frequenza delle corse grazie all’installazione di tecnologie come l'ERTMS", comunica l'azienda di trasporto ferroviario.