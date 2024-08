Roma, grande incendio vicino al Gra: evacuato un parco acquatico

Un parco acquatico di Roma, l'Hydromania, è stato evacuato a causa di un incendio scoppiato nelle vicinanze, a ridosso del Grande Raccordo Anulare. Il rogo è divampato in via della Pisana e si è propagato anche grazie al vento caldo: il fumo, visibile da grande distanza, ha invaso la carreggiata del Gra in entrambe le direzioni. A causa dell'incendio sono state evacuate anche alcune abitazioni, e diverse persone sono state soccorse per intossicazioni da fumo.