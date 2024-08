Copernicus: sempre più probabile che il 2024 sarà l'anno più caldo di sempre

Luglio 2024 è stato sia il secondo luglio più caldo della storia sia il secondo mese più caldo a livello globale con una temperatura media dell'aria superficiale di 16,91 gradi centigradi, 0,68 gradi centigradi in più rispetto alla media 1991-2020 per luglio e solo 0,04 gradi centigradi in meno rispetto al precedente massimo registrato a luglio 2023, rende noto il servizio Copernicus, sottolineando che il dato segna la fine di un periodo di 13 mesi in cui ogni mese è stato il più caldo nel record di dati per il rispettivo mese dell'anno.