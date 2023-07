Caldo, lagune e laghi roventi: i pesci rischiano di soffocare

Pesci a rischio in molti laghi e lagune italiane Negli stagni dell'Oristanese il caldo torrido e l'assenza di manutenzioni rischiano di favorire la proliferazione delle alghe che riducono l'ossigeno a disposizione dei pesci. Situazione analoga nella laguna di Orbetello, dove già nel 2015 molti pesci morirono a causa di un'ondata di calore record con danni alle produzioni da cinque milioni di euro.

Anche sul Lago Trasimeno preoccupa la temperatura registrata di 29,6 gradi. Nel Delta del Po, c'è preoccupazione per gli allevamenti di vongole, cozze e ostriche già decimati dal granchio blu; il rischio, spiegano le cooperative di pesca, è il proliferare delle alghe e il formarsi dell'acqua bianca, quella senza ossigeno, letale per la sopravvivenza dei molluschi e per tutto l'ambiente.

