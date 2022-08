Caldo record, ecco come proteggere i nostri animali

Il

forte caldo,

amici a quattro zampe

protagonista di questa estate, sta mettendo a dura prova non solo noi ma anche i nostri. Ma quali sono gli accorgimenti per aiutare i nostri animali domestici a sopportare di più il caldo? A spiegarlo è "", il programma di informazione della fascia mattutina diche in un servizio spiega come rendere la routine giornaliera dei nostri amici pelosi meno faticosa.

Con il caldo

l'asfalto

ustioni

bagnare

tappetini refrigeranti

può raggiungere temperature davvero molto elevate, per evitareai polpastrelli dei nostri cani sarà necessario portarli a spasso solo al mattino presto e alla sera tardi. Prima di uscire di casa è consigliabilezampe, muso e addome: i cani non sudano per questo è preferibile inumidirli nei punti strategici per rinfrescarli. Mai dimenticare una ciotola con acqua fresca quando sono da soli in casa, mentre sarebbe opportuno permettergli di rinfrescarsi con dei. Se si viaggia insieme è importante riservargli un posto al fresco ed evitare di lasciarli soli in auto.

Infine anche la

tosatura

potrebbe aiutarli ad affrontare meglio il caldo. Non per tutte le razze, però, è possibile fare lo stesso discorso. Alcuni cani hanno bisogno di liberarsi del pelo in eccesso, mentre altri necessitano che sia lungo proprio per proteggersi dal caldo. In questi casi prima di tosarli è opportuno affidarsi al parere del veterinario o, comunque, di un professionista del settore.