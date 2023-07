Caldo, Coldiretti: attenzione anche agli effetti sugli animali

Misure anti-afa nelle fattorie

Per le mucche - sottolinea la Coldiretti - il clima ideale è fra i 22 e i 24 gradi, mentre oltre questo limite gli animali mangiano poco, bevono molto e producono circa il 10% di latte in meno. Per questo, nelle stalle dove gli abbeveratoi lavorano a pieno ritmo, sono entrati in funzione anche ventilatori e doccette refrigeranti per sopportare meglio la calura mentre i pasti vengono dati un po' per volta per aiutare le mucche a nutrirsi al meglio senza appesantirsi. Al calo delle produzioni di latte si aggiunge poi - continua la Confederazione dei coltivatori - un aumento dei costi alla stalla per i maggiori consumi di acqua ed energia che gli allevatori devono sostenere per aiutare gli animali a resistere all'assedio del caldo. Il 2023 si classifica fino ad ora tra gli anni più caldi di sempre nel nostro paese con una temperatura superiore di 0,43 gradi la media storica, secondo l'analisi della Coldiretti sui dati Isac Cnr nel primo semestre del 2023. Non va meglio nemmeno nel nord Italia, dove si concentrano gli eventi estremi dell'ultima settimana. Si è trattato del terzo anno più caldo, con l'anomalia del periodo di ben +0,80 gradi sopra la media.