Istria: in vacanza con gli amici più fedeli

Forte di una lunga storia di accoglienza, la regione è cresciuta negli anni creando spazi adeguati per tutti, dalle spiagge ai ristoranti, alberghi, villaggi turistici, alloggi privati e glamping. Non solo: in Istria anche le esperienze si possono trasformare in avventure da vivere con il proprio cane, dalle passeggiate nei parchi naturali ai sentieri costieri da percorrere in tutta libertà, senza dimenticare le visite nelle belle città d’arte.



Poreč (Parenzo), 99% pet-friendly - Nella costa ovest dell’Istria, Poreč (Parenzo) spicca grazie alle sue spiagge, ai suoi ristorantini di pesce e al suo magnifico centro storico di epoca romana. Ma la cittadina vanta un record che poche altre possono eguagliare: qui gli animali da compagnia sono ben accetti nel 99% dei ristoranti, bar e negozi. Nel caso (raro) in cui l’accesso non sia loro consentito, all’ingresso viene assicurato un angolino dove farli attendere mentre i loro padroni si dedicano allo shopping. A questo si aggiungono, nelle vicinanze, una dozzina di spiagge per cani, oltre ad appartamenti pet-friendly e a una moltitudine di aree verdi e passeggiate. All’interno del Lanterna Premium Camping Resort, c’è addirittura uno speciale campo di addestramento per cani.



Al parco con il cane - Non solo vita da spiaggia, perché l’Istria in estate offre molto di più. Ad esempio la visita a Capo Promontore (Kamenjak), l’estrema punta della penisola croata, un’oasi naturale fatta di sentieri costieri immersi nella vegetazione mediterranea, dove esplorare la natura e rinfrescarsi con un tuffo nell’Adriatico: un’esperienza wild e autentica, possibile anche con il cane al seguito. Sebbene a Brioni si trovi una fauna libera, sia di animali domestici che esotici, è possibile visitare anche questo parco nazionale osservando il comportamento prescritto con il proprio cane.



Spiagge pet friendly - Tante le opportunità per stare in riva al mare con i propri animali, sparse per tutta la penisola. Nei campeggi esiste una zona specifica della spiaggia nella quale è permesso l’accesso ai cani. Tra le spiagge più belle e accoglienti segnaliamo quelle nella zona di Umag (Umago), dove i cani sono benvenuti in tutte le spiagge all’interno dei campeggi Park Umag, Finida, Kanegra, Stella Maris e Savudrija (ex Pineta). Nella scenografica Novigrad (Cittanova), gioiellino dell’Adriatico settentrionale, si trovano segnaletiche precise che indicano la zona consentita all’accesso dei cani all’interno dei campeggi Sirena, nonché nell’Aminess Maravea Camping Resort e all’hotel Aminess Laguna. Fuori dal centro città, nella baia Castania, si trova un locale che ha la forma di una casetta per cani, Dog Dreams Beach and Bar. Chi visita l’Aquapark Istralandia trova un Kennel Service, che consente ai visitatori di lasciare in custodia i propri animali domestici negli appositi box per cani.



Leggi Anche Istria vicina: scoprire Novigrad in un weekend

In campeggio e in città - E poi ancora: a Vrsar (Orsera) e Funtana (Fontane) i quattro zampe sono benvenuti nei campeggi Porto Sole, Koversada, Valkanela e Polidor, oltre che sulla spiaggia che va dalla marina fino a Gradska plaža (spiaggia cittadina). Per chi decide di visitare la città di Rovinj (Rovigno), le mete da vivere in compagnia del proprio cane sono la baia di Lone, Cuvi, Kaštelan, Veštar, Cisterna e la spiaggia Scaraba all’interno del parco Punta Corrente. Nelle vicinanze di Bale (Valle) si trovano invece le spiagge di ciottoli e rocce San Polo e Colone, dove i cani sono ammessi in un’area segnalata. Nella zona di Pula (Pola) spiccano incantevoli spiagge pet-friendly nelle vicinanze del porticciolo del campeggio di Stoia, a Saccorgiana di fronte al villaggio turistico, nelle vicinanze del faro di punta Verudella, all’Idroscalo (Hidrobaza) e nell’insenatura di Stignano, come pure alle Grotte dei Colombi e a Valovine. Visitando la magnifica Arena di Pola e salendo per ammirare la collina di Kaštel si può regalare al proprio cane una lunga passeggiata attraverso la foresta protetta di Šijan, ideale per giochi e corse selvagge in radura.



Good vibrations - Anche i sentieri a Fasana sono piacevoli da percorrere con i propri cani. Tra questi c'è il particolare Sentiero delle “Buone Vibrazioni”, costellato di panchine e altalene artistiche. Durante il percorso si possono scegliere vari tappeti musicali: suoni della natura, musica al pianoforte oppure un coro maschile. Dopo la passeggiata, si può scegliere la Bi Dog Beach presso il Bi Village resort o la spiaggia Bodinka. Invece, sulla costa orientale della penisola, a Rabac, per i nostri amici a quattro zampe c’è la spiaggia di Girandella. Unica accortezza: alcune spiagge sono aperte ai cani tutto il giorno, altre solo in alcuni momenti della giornata: si consiglia quindi di verificare in anticipo con le gestioni locali.



Per maggiori informazioni: www.istriavicina.istra.hr