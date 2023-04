Dog Park, una sfida avvincente in un boardgame per gli amanti dei cani

Un gioco da tavolo per tutta la famiglia in grado di conquistare chiunque apprezzi la compagnia di un amico a quattro zampe

Esteticamente, questo boardgame è iper-curato, dai fantastici dischi offerta alle risorse in legno, tutto trasmette la grande passione con cui è stato disegnato il gioco che, artisticamente, culmina in un enorme mazzo di carte raffigurante le diverse razze canine, ognuna illustrata con amore.

BULLDOG, SCELGO TE! La regole di gioco si spiegano abbastanza velocemente in quanto il gioco è suddiviso in due fasi distinte. Nella prima vengono rivelate un quantitativo di carte cane pari al numero di giocatori e partirà una specie di asta. In ordine di turno ognuno decide quale carta vorrà prendere e piazzerà il suo segnalino e un disco offerta su cui avrà impostato un valore. La "moneta" usata per cercare di accaparrarsi il "cucciolone" è la vostra reputazione; all'inizio del gioco partirete con valore di cinque, ma questa diminuirà quando la spenderete nell'asta e in altre situazioni.

Per fortuna ci sono anche modi per guadagnarla che vedremo a breve. Se più sfidanti ambiscono alla stessa carta, vince quello che ha offerto di più e in caso di pareggio quello che ha piazzato prima la sua pedina. Chi perde l'asta avrà comunque la possibilità di scegliere un'altra carta non reclamata in modo che alla fine di questa fase tutti abbiano una carta in mano. Questo processo si ripete poi un'altra volta prima di passare alla successiva fase di gioco.

Una volta che tutti avranno aggiunto due carte alla propria collezione è il momento di fare una passeggiata: scegliete un massimo di tre cani da portare al parco e pagate le risorse richieste da ciascuno di essi (altrimenti non potrete portarli con voi). La sfida in questo caso è trovare le giuste sinergie. Ogni carta cane, infatti, presenta un potere speciale: alcuni si attivano nella fase di punteggio finale, mentre altre durante la passeggiata e quest'ultime, se combinate nel modo corretto, possono cambiare seriamente le sorti della partita.

Decisa la "squadra canina" si passa alla camminata vera e propria in cui si sposta la propria pedina lungo un semplice tracciato. Potete scegliere se muovervi da uno a quattro spazi e prendere la risorsa (o attivare l'abilità speciale) della casella in cui vi fermate. Se finite su una postazione con un altro "Dog Walker" dovrete invece pagare un punto per godere dei benefici collegati a essa. Muoversi più lentamente significa conquistare più risorse (o attivare più abilità), ma arrivare prima alla fine del tracciato assicura punti reputazione, mentre arrivare ultimi li fa perdere.

Quando tutti saranno arrivati a fine tracciato (che ha metà presenta una biforcazione), si passerà a incassare due punti per ogni cane portato al parco e si perderà un punto per ogni cane nella collezione che non è mai stato a fare una passeggiata. Alla fine del quarto round si passerà al calcolo finale in cui si aggiungeranno anche i punti ottenuti da alcune delle abilità speciali dei cagnoloni nella vostra collezione, i punti tipologia cane e quelli degli obbiettivi segreti che avete ricevuto a inizio partita.

DIVERTIMENTO PER TUTTI Le regole sono abbastanza intuitive e una volta spiegate le basi non ci saranno eccessive richieste di chiarimento dai giocatori inesperti, a parte qualche dubbio su alcune abilità. Tutto scorrerà liscio in un'atmosfera divertita ma non eccessivamente rilassata, soprattutto durante l'asta: all'inizio della partita, infatti, vengono definiti in modo casuale dei punti premio per chi avrà collezionato più cani di una certa tipologia... e questo influenzerà moltissimo le vostre scelte.

Certo, al tavolo non mancherà chi selezionerà i cani solo in base al gusto personale, ma gli assetati di trionfo cercheranno di aggiudicarsi le tipologie che assicurano più punti, oppure penseranno un astuto piano per evitare di sperperare reputazione in questa fase e racimolare punti in altro modo. L'idea di conferire punteggi diversi alle varie tipologie è un modo geniale per stimolare il coinvolgimento e l'interazione tra i giocatori, senza però metterli di fronte a situazioni che penalizzano eccessivamente gli altri, perché c'è sempre una strategia di ripiego da attuare.

La sezione di passeggiata, a un primo sguardo superficiale, può non sembrare così coinvolgente come l'asta, ma dopo un paio di partite si capisce che anche qui sono richieste tante piccole scelte tattiche fondamentali per il trionfo, non ultima quella di ostacolare il cammino degli altri obbligandoli a spendere reputazione per ottenere le risorse. Inoltre è in questa fase che alcune abilità canine si attivano e che potete dimostrare la vostra abilità di creatore di combo.

Con il giusto equilibrio tra interazione e "gioco solitario", Dog Park stimola la conversazione al tavolo, che siano commenti sulle strategie, dissertazioni sulle razze canine o facezie varie, si alternano piacevolmente chiacchiere a momenti di concentrazione e tante risate. Che sia una serata in famiglia, una game night tra esperti o una cena tra amici casual, Dog Park è la risposta giusta alla domanda "cosa facciamo ora per divertirci". Provatelo e siamo sicuri che ve ne innamorerete.



SCHEDA TECNICA

- Edizione italiana: Little Rocket Games

- Ingombro scatola: Medio

- Tempo necessario a preparare il gioco: 8 minuti

- Tempo necessario a spiegare le regole: 13 minuti



Può piacere a chi…

… ama i cani e cerca un boardgame capace di coinvolgere chiunque grazie alla tematica e alle sue meccaniche di gioco



Potrebbe deludere chi…

… vuole giochi da tavolo "hardcore" con regolamenti complessi e non sopporta tematiche "carine"



Mi è piaciuto. E poi?

Dog Park è localizzato e distribuito in Italia da Little Rocket Game di Bracciano, che è anche un editore di giochi originali. Tra gli interessanti titoli da loro prodotti ci sentiamo di consigliarvi Hens, un altro gioco a tema "animali" capace di conquistare ogni genere di giocatore.

Qui le regole sono ancora più semplici: si tratta di creare un proprio pollaio formato da una griglia di carte di 3x4 (o 4x3). Nel proprio turno è possibile pescare due carte (alla cieca dal mazzo principale oppure dalla pila degli scarti degli avversari), poi dovrete mettere una gallina nel vostro pollaio e una nella pila degli scarti.

Le limitazioni di piazzamento prevedono che le galline adiacenti a quella appena piazzata nel pollaio siano della stessa razza o abbiano un valore numerico più alto o più basso di uno. Se questo non è possibile la carta va giocata girata e varrà meno uno alla fine della partita. Quando il pollaio sarà pieno si procederà al calcolo dei punti in base alla sequenza di galline della stessa razza messe vicine (si conta il loro "valore uova") e il raggiungimento di specifici obiettivi che vengono determinati casualmente a inizio gioco.



Hens scorre via che è un piacere grazie alla semplicità delle sue regole, ma le avvincenti scelte che compiamo ogni turno vi terranno sempre coinvolti nella partita. Come Dog Park è un titolo perfetto per divertire sia appassionati che principianti, e considerato il prezzo accessibile è assolutamente consigliato a tutti.