Reggio Calabria, sposato da tre giorni aggredisce la moglie per dividere le spese del matrimonio

A tre giorni dalle nozze e dall'inizio della convivenza finisce nei guai un novello sposo che picchia la moglie per motivi economici. E' accaduto a Reggio Calabria e per l'uomo è scattato l'ammonimento del questore. La donna sarebbe stata aggredita dal marito durante una lite sulla gestione delle risorse economiche della coppia. In particolare la discussione era scoppiata sul pagamento delle spese, ancora dovute, per il recente rinfresco nuziale, fra cui il compenso per il Dj.