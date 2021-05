Lecce, matrimonio finisce in rissa: botte tra sposo e testimone

Facebook

A Specchia, in provincia di Lecce, un matrimonio è finito in rissa. E' accaduto domenica pomeriggio, quando sposo e testimone, complici - stando alle prime informazioni raccolte - un brindisi "fuori posto" e qualche bicchierino in più, si sono presi a calci e pugni. La lite è iniziata nel locale dove si stava tenendo il ricevimento per poi continuare in strada, tra le urla degli invitati. Le botte e la festa sono finiti con l'arrivo dei carabinieri. Il testimone è stato trasferito all'ospedale di Tricase (Lecce) per accertamenti, non avrebbe riportato gravi ferite. Al momento non ci sono denunce.