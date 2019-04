Ancona, matrimonio finisce in rissa: lo sposo schiaffeggia l'amica della moglie

A poche ore dal fatidico sì, un matrimonio è finito in rissa perché lo sposo ha preso a schiaffi un'amica della neo moglie durante la festa di nozze. E' accaduto ad Ancona, dove, improvvisamente, un gruppo di persone si è radunato in strada pensando si trattasse di una violenta aggressione o di uno scippo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e, successivamente, un’ambulanza della Croce Rossa. Il tutto è nato per via di qualche bicchiere di troppo e, soprattutto, a causa della gelosia dell’invitata coinvolta che, probabilmente, non aveva mai digerito il matrimonio. Lo riporta Il Resto del Carlino.