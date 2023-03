Naufragio migranti a Cutro, tra 27 e 47 i dispersi in mare

Sono tra 27 e 47 i migranti ancora dispersi a causa del naufragio di domenica a Steccato di Cutro.

È quanto emerso nell'ultima riunione del centro coordinamento soccorsi, aperta in prefettura a Crotone sulla base delle stime delle forze dell'ordine. Le ricerche, coordinate dalla direzione marittima di Reggio Calabria, proseguiranno a oltranza per tutto il fine settimana con mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori e con il personale a terra di guardia costiera, questura, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e protezione civile. Le condizioni meteo, in peggioramento, potrebbero rendere difficoltose le ricerche.