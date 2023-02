Naufragio migranti, Msf: "Da Meloni e Piantedosi uno schiaffo a vittime"

Il tragico naufragio di Cutro, il cui bilancio delle vittime non è ancora definitivo, ha innescato polemiche politiche sulla questione barconi e migranti.

Marco Bertotto, direttore dei programmi di Msf Italia durante la conferenza stampa sul naufragio di Crotone, lancia pesanti accuse contro il governo. "Lo dico con il rispetto che si deve alle vittime, con il dolore per quanto avvenuto e anche con la ferma intenzione, come richiesto dalla presidente Meloni, di non speculare su queste tragedie. Ma non possiamo non dire con rabbia che le prime dichiarazioni del premier Meloni e del ministro Piantedosi sono poco più di un triste scaricabarile, un ennesimo schiaffo sul volto delle vittime e dei sopravvissuti di questa tragedia", ha detto Bertotto.