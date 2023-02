Naufragio migranti, Meloni: "Impegno governo è impedire tragedie"

Piantedosi: "Tragedia immane, vanno fermate le partenze" "Il naufragio avvenuto al largo delle coste calabresi mi addolora profondamente e ci impone innanzitutto il profondo cordoglio per le vite umane spezzate". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "È una tragedia immane che dimostra come sia assolutamente necessario contrastare con fermezza le filiere dell'immigrazione irregolare, in cui operano scafisti senza scrupoli che pur di arricchirsi organizzano questi viaggi improvvisati, con imbarcazioni inadeguate e in condizioni proibitive. E' fondamentale proseguire in ogni possibile iniziativa per fermare le partenze e che non vengano in alcun modo incoraggiate traversate che, sfruttando il miraggio illusorio di una vita migliore, alimentano la filiera dei trafficanti e determinano sciagure come quella di oggi".

Salvini: "Fermare trafficanti è dovere morale" "Una tragedia. Ormai gli scafisti mettono in mare 'barchini' sempre meno sicuri e malandati, incassando, sulla pelle di queste persone, milioni di dollari reinvestiti in armi e droga. Fermare i trafficanti di esseri umani è un dovere morale di tutti, soprattutto per salvare vite innocenti. Una preghiera per questi poveri morti". Lo scrive il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini su Twitter.

Calderoli: "Dolore ma rabbia contro criminali che hanno messo in mare quel barcone" "Provo un immenso dolore per le tante, troppe vittime di questa ennesima tragedia del mare avvenuta sulle coste calabresi. Una preghiera per le vittime e per i loro cari. Ma provo anche un immensa rabbia per questa strage voluta da chi ha messo in mare, consapevolmente, con queste condizioni meteo avverse, un barcone di legno strapieno di esseri umani, con un rischio elevatissimo di causare un naufragio. Occorre intervenire contro questi criminali, contro questi trafficanti di esseri umani, per assicurare alla giustizia i responsabili di questa strage e per evitarne di nuove". Lo dichiara Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

Conte: "Ue sia veramente presente" Decine di morti, anche bambini. Vite ingiustamente spezzate. Il Mediterraneo si macchia ancora di sangue. Ora serve mettere da parte gli slogan e far sì che l'Europa sia davvero presente, solidale e compatta nel gestire e controllare i flussi migratori. Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri valori, alla speranza che era negli occhi di chi oggi ha trovato la morte. Lo scrive su Fb il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte.



Renzi: "Bloccare trafficanti di uomini, non Ong e volontari" "Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in Senato: vanno bloccati i trafficanti di uomini, non le ONG e i volontari che provano a salvare vite. Un dolore indicibile". Così in un post su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Fratoianni: "50 morti, per governo carico residuale" "Per ora 50 morti ma potrebbero essere almeno il doppio. Un 'carico residuale', vero governo Meloni? Evidentemente se ci fosse stato un sistema di ricerca e soccorso potevano forse essere salvati". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.