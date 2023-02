Migranti, naufragio al largo di Crotone: recuperati altri tre corpi

Molti i bambini morti nel naufragio. Sono ancora decine i dispersi, mentre sono almeno ottanta le persone che si sono salvate.

Premier Pakistan: "Molti connazionali annegati"

"Le notizie sull'annegamento di oltre due decine di pakistani in una tragedia in barca in Italia sono profondamente angoscianti e preoccupanti. Ho ordinato al Ministero degli Esteri di accertare i fatti il prima possibile e dare fiducia alla nazione". Lo ha dichiarato il premier Muhammad Shehbaz Sharif commentando la presenza di numerosi pakistani tra le vittime del naufragio di Cutro.