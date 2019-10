Crotone, spacciavano vicino alle scuole utilizzando minori: 13 arresti

Operazione dei carabinieri di Crotone per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale di Catanzaro, a carico di 13 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'organizzazione aveva la sua base operativa nel quartiere rom di Crotone denominato "Acquabona" e svolgeva la sua attività di spaccio anche nei pressi di alcune scuole utilizzando minori.

In tutto ci sono 57 indagati - Per 10 delle persone coinvolte nell'operazione è stata invece disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per le restanti tre sono stati applicati gli arresti domiciliari. I carabinieri hanno eseguito anche perquisizioni a carico di tutte le persone coinvolte nell'inchiesta. Gli indagati sono, complessivamente, 57