Milano, due arresti per un bazar della droga: "Rifornivamo clienti arrivati in città per la settimana della moda"

Dal loro appartamento in Via Pacini, vicino alla stazione di Lambrate a Milano, gestivano un giro d'affari da decine di migliaia di euro al mese. Gli agenti del commissariato Centro hanno arrestato un brasiliano di 33 anni e un italiano di 36 con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell'abitazione sono stati rinvenuti più di 300 grammi di sostanze diverse, per un valore di circa 45mila euro: "avevamo l'esigenza di rifornire i numerosi clienti che arrivano a Milano per la settimana della moda", ha dichiarato uno dei due uomini fermati. Tra la droga sequestrata anche 18 grammi di 2C-B, sostanza sintetica nota come "Nexus" o "cocaina rosa", che veniva venduta a prezzi fino a 400 euro per una dose da 0,15 grammi.