Torino, market dello spaccio h24: una decina misure cautelari

Vedette intorno al "fortino della droga", donne pusher e parole in codice per contattare gli spacciatori. I carabinieri hanno individuato a Torino un market della droga aperto h24 e hanno eseguito una misura cautelare a carico di una decina di indagati, tra i quali figurano anche sei donne. Sono ritenuti responsabili di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.