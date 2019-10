Criminalità, meno reati ma più truffe ed estorsioni: maglia nera Milano e Rimini

Diminuisce in Italia il numero dei reati denunciati (6.500 al giorno , il 2,4% in meno su base annuale), ma registrano un aumento esponenziale le truffe e le frodi informatiche, a +15%. A Milano e Rimini va la maglia nera nel 2018: nel capoluogo lombardo e provincia si contano 7.017 denunce ogni 100mila abitanti, in quello romagnolo ce ne sono 6.252.

Truffe, spaccio, estorsioni in crescita - Se il numero complessivo delle denunce scende, ad aumentare sono invece le segnalazioni delle truffe e delle frodi informatiche (518 al giorno), quelle dei reati legati allo spaccio di stupefacenti (76, +2,9%), e delle estorsioni (27, +17%). La fotografia della criminalità in Italia, scattata dal "Sole 24 Ore", vede al terzo posto nella classifica delle città per reati Firenze, con 6.252 denunce, il 9,5% in più rispetto al 2017.

Benevento, denunce a -10,9% - Tra le località meno esposte alla criminalità si segnalano Oristano, ultima in classifica con 1.493 denunce ogni 100mila abitanti, Pordenone (2.125) e Benevento (2.128). A Pordenone la flessione registrata è del 2,8%, in linea con la media nazionale, a Oristano dell'8,2% e a Benevento del 10,9%.

Spaccio di droga, primato a Roma - Milano è sempre in testa alla classifica sul fronte dei furti, mentre a Roma, sesta nella classifica generale, va un altro primato negativo, quello dei reati di produzione, traffico e spaccio di droga, aumentati del 10,9%. L'indice pubblicato dal quotidiano sarà utilizzato nella Qualità della vita 2019, la classifica che viene pubblicata a fine anno per misurare i livelli di benessere del territorio.