Cosenza, dopo 10 anni di vessazioni fanno arrestare il padre-marito aguzzino

L'orco in casa

Tutti i componenti della famiglia sono stati lungamente ostaggio del marito e padre aguzzino e sottoposti a vessazioni, anche di carattere sessuale, nel caso della donna e della figlia. Nelle settimane scorse, poi, la fuga in Campania e la decisione di raccontare tutto alle forze dell'ordine. Il film horror restituito dai verbali, oltre agli stupri (la figlia della donna, ora 15enne, già dall'età di dieci anni veniva violentata dal patrigno, che abusava di lei quotidianamente), comprende anche le botte, le bastonate e le sassate per i figli maschi quando questi sbagliavano o non eseguivano pedissequamente gli ordini del padre, come ad esempio badare al gregge, oppure assistere a crudeli uccisioni di animali, in particolare cani, impiccati o ai quali veniva sparato.