Rudolph Giuliani accusato di violenza sessuale in causa da 10 milioni di dollari

Rudolph Giuliani è accusato da una sua ex collaboratrice di violenza sessuale.

All'ex sindaco di New York ed ex avvocato di Donald Trump, è stata intentata una causa da 10 milioni di dollari. Noelle Dunphy, ex direttore dello sviluppo aziendale di diverse società di proprietà di Giuliani, ha intentato la causa presso la Corte Suprema dello Stato di New York. Al suo ex principale la donna imputa "abuso illegale di potere, violenze e molestie sessuali, sottrazione di reddito e altre condotte illecite".