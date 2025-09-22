Il padre di Giorgia travolta e uccisa nel Lecchese: "Non odio quell'uomo, tanto la mia vita è segnata"

Giorgia giocava anche a pallavolo da centrale e altrettanto straziante è stato il ricordo della società Volley Besanese sui suoi profili social. "Era molto più di una semplice atleta: era una ragazza solare, sempre con il sorriso sulle labbra, generosa e disponibile con tutte le sue compagne. Non si tirava mai indietro quando c’era da aiutare, in campo e fuori, e con la sua energia positiva riusciva a rendere speciale ogni momento trascorso insieme. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Giorgia vivrà per sempre nei nostri ricordi, nel nostro cuore e nella storia della nostra squadra".