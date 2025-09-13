Trieste, giovane travolta e uccisa da auto mentre attraversa la strada

Una giovane, di 25 anni, è morta all'istante travolta da una Jeep mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di venerdì, ed è stato violentissimo: l'auto procedeva in un tratto in leggera salita, quando ha investito la giovane. La Jeep, di colore scuro, non avrebbe frenato e la giovane, Marta Giannelli, è stata sbalzata per oltre una decina di metri. Il fuoristrada dopo l'impatto è finito sull'isola salvagente tra le carreggiate abbattendone le ringhiere.