Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
deceduta sul colpo

Trieste, giovane travolta e uccisa da auto mentre attraversa la strada

In quel tratto la strada è molto illuminata, la polizia locale sta dunque ancora operando per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente

13 Set 2025 - 10:34
© ansa

© ansa

Una giovane, di 25 anni, è morta all'istante travolta da una Jeep mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di venerdì, ed è stato violentissimo: l'auto procedeva in un tratto in leggera salita, quando ha investito la giovane. La Jeep, di colore scuro, non avrebbe frenato e la giovane, Marta Giannelli, è stata sbalzata per oltre una decina di metri. Il fuoristrada dopo l'impatto è finito sull'isola salvagente tra le carreggiate abbattendone le ringhiere.

In quel tratto la strada è molto illuminata, la polizia locale sta dunque ancora operando per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente. Alla guida della Jeep c'era un uomo, di Trieste; la vittima invece risulterebbe residente in provincia di Milano.

Ti potrebbe interessare

trieste
investita e uccisa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema