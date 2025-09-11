Macerata, travolta e uccisa da camion mentre attraversa la strada

Una donna è stata investita e uccisa da un camion mentre attraversava la strada a Passo San Ginesio principale frazione di San Ginesio nel Maceratese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri oltre ai medici che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. La donna, di mezz'età, secondo le prime informazioni, era appena scesa dalla propria autovettura e stava attraversando la strada quando è stata travolta. La dinamica dell'incidente è comunque ancora in fase di accertamento.