Cronaca
SULLE STRISCE PEDONALI

Napoli, una studentessa spagnola investita e uccisa da un Suv

19 Set 2025 - 11:35
© IPA

© IPA

Una studentessa spagnola di 20 anni è stata investita e uccisa a Napoli da un Suv guidato da un 18enne. La giovane si trovava nel capoluogo campano per il programma Erasmus. L'incidente è avvenuto in pieno centro, su corso Umberto I, alle 2 di notte, quando la studentessa stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Le condizioni della vittima sono apparse subito gravissime: soccorsa dal 118, è morta all'Ospedale del mare per le ferite. Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici. 

napoli
strisce pedonali
incidenti

