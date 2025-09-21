Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un furgone: arrestato l'investitore

Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia. Il gruppo aveva appena parcheggiato e stava raggiungendo a piedi il luogo dove era in corso un concerto
Due ragazze di 21 anni hanno perso la vita nella tarda serata di venerdì 20 settembre a Brivio, in provincia di Lecco, dopo essere state investite da un furgone mentre camminavano lungo il ciglio della strada. Le giovani erano in compagnia di una terza amica, 20enne, rimasta miracolosamente illesa. Il gruppo si stava recando alla festa del paese, dove era in corso un concerto molto partecipato. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 22:00 lungo via per Airuno, nei pressi della palestra comunale, su un tratto della provinciale noto per la scarsa illuminazione. Il furgone, guidato da un uomo di 34 anni, di origini straniere, avrebbe prima urtato un'auto parcheggiata e poi colpito in pieno le ragazze. Le due giovani sono morte sul colpo. Il conducente è stato arrestato dopo gli accertamenti sul suo stato psicofisico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Merate e i soccorsi della Croce Rossa di Olgiate. L’intera zona è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi.
Secondo una prima ricostruzione, le tre ragazze avevano appena parcheggiato nei pressi della palestra comunale di Brivio e stavano raggiungendo a piedi la festa del paese. Il tratto di strada, via per Airuno, è una provinciale a carreggiata stretta, priva di marciapiede in quel punto. Le giovani camminavano in fila sul margine della carreggiata quando, improvvisamente, sono state travolte dal furgone proveniente alle loro spalle. Il veicolo avrebbe urtato prima un'auto in sosta e successivamente investito le due ventunenni. L'impatto è stato talmente violento che le ragazze sono state sbalzate a diversi metri di distanza. Una di loro è morta sul colpo, l'altra pochi istanti dopo, nonostante il rapido intervento dei soccorsi. La terza giovane, 20 anni, è rimasta sotto shock ma illesa fisicamente.
Le vittime si chiamavano Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe 21enni residenti nella zona. La giovane sopravvissuta è una coetanea originaria di un comune della Brianza lecchese. Le tre amiche avevano deciso di raggiungere insieme la festa paesana, una delle più frequentate della provincia in questo periodo. Avevano lasciato l’auto in un parcheggio vicino alla palestra comunale e si stavano dirigendo a piedi verso il centro della manifestazione, dove era in corso un concerto. La notizia della tragedia ha profondamente scosso la comunità locale, che si è stretta intorno alle famiglie delle ragazze.
Alla guida del furgone che ha investito le giovani c’era un uomo di 34 anni, di origini straniere. Dopo l’impatto, sarebbe stato fermato a pochi metri di distanza da alcuni presenti. I carabinieri della compagnia di Merate lo hanno subito sottoposto ad accertamenti sullo stato psicofisico. In base a quanto si è appreso, l’uomo è stato arrestato in seguito ai primi risultati degli esami clinici. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica esatta dell'incidente.
La notizia della tragedia ha rapidamente fatto il giro del paese, gettando un'ombra sulla festa in corso. Le autorità comunali, d'intesa con gli organizzatori, hanno deciso di annullare tutti gli eventi previsti per il fine settimana in segno di lutto. "Siamo sconvolti, è una tragedia che colpisce tutta la comunità", ha dichiarato il sindaco di Brivio. In molti, nella notte, si sono recati spontaneamente sul luogo dell'incidente per lasciare un fiore o un messaggio di cordoglio. La cittadinanza si è stretta intorno alle famiglie delle vittime. In queste ore, numerosi messaggi di vicinanza stanno circolando anche sui social network, dove amici e conoscenti ricordano le due giovani con foto e parole di affetto.
Commenti (0)