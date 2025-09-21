Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un furgone: arrestato l'investitore

Due ragazze di 21 anni hanno perso la vita nella tarda serata di venerdì 20 settembre a Brivio, in provincia di Lecco, dopo essere state investite da un furgone mentre camminavano lungo il ciglio della strada. Le giovani erano in compagnia di una terza amica, 20enne, rimasta miracolosamente illesa. Il gruppo si stava recando alla festa del paese, dove era in corso un concerto molto partecipato. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 22:00 lungo via per Airuno, nei pressi della palestra comunale, su un tratto della provinciale noto per la scarsa illuminazione. Il furgone, guidato da un uomo di 34 anni, di origini straniere, avrebbe prima urtato un'auto parcheggiata e poi colpito in pieno le ragazze. Le due giovani sono morte sul colpo. Il conducente è stato arrestato dopo gli accertamenti sul suo stato psicofisico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Merate e i soccorsi della Croce Rossa di Olgiate. L’intera zona è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi.