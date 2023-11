Briatore derubato, il segretario di Rifondazione Comunista: "Un po' di redistribuzione del reddito"

Flavio Briatore è stato derubato in centro città a Milano. Il video denuncia dell'imprenditore, dove raccontava l'accaduto, è diventato virale e il segretario di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, ha commentato su Twitter (X): "I miei complimenti al benemerito ladro che ha derubato Flavio Briatore". Il motivo? "Un po' di redistribuzione del reddito ci vuole". La frase ha scatenato diverse polemiche e Acerbo, in collegamento a "Mattino Cinque News", spiega la ragione delle sue parole: "È evidente che la mia è stata una provocazione".

Il segretario di Rifondazione Comunista, ospite a Canale 5, giustifica il suo ragionamento."Ho citato un concetto che è alla base della nostra Costituzione quello della redistribuzione. In questo Paese sempre più i ricchi sono privilegiati, pagano sempre meno tasse, e per vedere un po' di redistribuzione del reddito, che dovrebbe essere fatta attraverso la tassazione, ci deve essere un ladro. Io preferirei che fossero le leggi della Repubblica italiana a farlo", conclude.

La denuncia social di Briatore - Su Instagram l'imprenditore aveva raccontato: "Un monopattino con a bordo un extracomunitario ha aperto la portiera della macchina e rubato il mio zainetto fuggendo". Fortunatamente in quel preciso istante passava in zona un ufficiale della Guardia di Finanza che è intervenuto per bloccare il ladro e recuperare lo zaino. "Secondo voi - chiedeva Briatore - non è una roba da matti che in via Cordusio, alle 11 del mattino, c'è gente che ti viene a rubare in macchina fregandosene che ci fosse l'autista?".