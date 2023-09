Milano insicura, l'ex velina di "Striscia" Ludovica Frasca: "In 45 minuti svaligiata casa"

"Un caffè che mi è costato molto caro". L'ex velina di "Striscia la notizia" Ludovica Frasca inizia così il racconto della rapina subita nel corso di quest'estate a Milano. L'ex volto del tg satirico di Canale 5 a "Pomeriggio Cinque" ha parlato della sua esperienza e della percezione che nel capoluogo lombardo la sicurezza sia sempre minore: "Dovevo prendere un caffè con questa amica perché le avevo dato buca a pranzo - ha raccontato nello studio di Myrta Merlino -, era il 15 luglio, sabato pomeriggio, e Milano aveva già iniziato a svuotarsi. Sarò stata fuori circa 45 minuti e quando sono tornata a casa ho visto che erano entrati i ladri: ho visto che c'erano delle cose fuori posto. E dire che in casa mia non è nemmeno così facile riuscire a entrare, eppure ci sono riusciti".

Il giorno dopo il furto, Frasca si era sfogata sui social: "Milano è la città più insicura d'Italia - aveva scritto in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram -. Sono mancata un'ora da casa e mi hanno derubato delle (poche) cose di valore che avevo". Il suo messaggio ha trovato il consenso dei follower che in massa hanno raccontato la loro esperienza analoga a quella della ex velina. "Mi sono arrabbiata con Milano - ha proseguito nel corso del suo intervento nel programma di Canale 5 -, non solo per il mio furto. Ogni giorno ce n'è una: se non è un amico è un parente. Si legge di tutto e di più sui giornali".