Ladri di case, l'assurda storia di una donna romana: "Vivo con l'occupante"

Continuano le denunce dei "ladri di case" di "Fuori dal Coro", che, nella puntata di mercoledì 1 novembre, raccoglie l'appello di Debora, cinquantenne romana, costretta a vivere con la sua occupante.

"Ci conoscevamo da circa trent'anni. Una sera mi ha raccontato di essere in difficoltà e io, avendo una stanza in più, le ho proposto di fermarsi per un periodo", spiega la donna, specificando che da quel momento sono passati già due anni.

Nel mezzo, tanti litigi, e anche il tentativo - da parte dell'occupante - di cacciare la stessa proprietaria dell'abitazione, cambiando la serratura della porta.

"Non mi sarei mai immaginata una situazione di questo tipo", dice Debora all'inviato della trasmissione di Rete 4, mostrando il posto in cui vive, provvisoriamente diviso da lenzuoli e cancelletti di ferro. "Vi prego, aiutatemi".