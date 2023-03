Inchiesta sui campi rom, ecco come lo Stato "regala" luce e gas agli abusivi

PER SAPERNE DI PIU' Cosa si intende il termine rom? Il termine "Rom" è usato per indicare una popolazione che parla la lingua romanì. Nella loro lingua, il romanes, "Rom" significa “uomo”. Preferiscono essere chiamati Rom e definiscono "gagè", “gli altri”, il resto del mondo, cioè i non Rom . Qual è la differenza tra rom e sinti? Rom e Sinti sono due gruppi etnici distinti che fanno parte della popolazione romanì. Nel linguaggio corrente, le persone che sono definite "zingari" rifiutano questo appellativo, ritenendolo dispregiativo, e si definiscono invece Rom oppure Sinti (nel caso siano storicamente insediati nelle regioni dell’Italia settentrionale). I Rom e i Sinti si differenziano principalmente per il dialetto, la provenienza geografica e l'occupazione. I Rom sono arrivati prevalentemente dall'Est Europa e si sono tradizionalmente dedicati al commercio di rame e ferro. I Sinti, originari delle regioni del Nord e dell'Ovest del Vecchio Continente, hanno una lunga tradizione come giostrai e circensi.